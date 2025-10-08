Champollion et les trésors d'Egypte

En 1822, Jean-François Champollion perce le mystère des hiéroglyphes. Six ans plus tard, il dirige une expédition en Egypte pour mettre à profit sa découverte fabuleuse. Dans la vallée des Rois, il rencontre le jeune Mustapha. Champollion lui fait découvrir l'écriture et la vie au temps des pharaons, mais le vol d'un objet précieux va les entraîner dans une périlleuse aventure. Remontez dans le temps pour une fabuleuse aventure au coeur des merveilles de la civilisation égyptienne.