Champollion et les trésors d'Egypte

Philippe Nessmann

En 1822, Jean-François Champollion perce le mystère des hiéroglyphes. Six ans plus tard, il dirige une expédition en Egypte pour mettre à profit sa découverte fabuleuse. Dans la vallée des Rois, il rencontre le jeune Mustapha. Champollion lui fait découvrir l'écriture et la vie au temps des pharaons, mais le vol d'un objet précieux va les entraîner dans une périlleuse aventure. Remontez dans le temps pour une fabuleuse aventure au coeur des merveilles de la civilisation égyptienne.

Par Philippe Nessmann
Chez Flammarion

|

Auteur

Philippe Nessmann

Editeur

Flammarion

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Champollion et les trésors d'Egypte

Philippe Nessmann

Paru le 08/10/2025

228 pages

Flammarion

5,90 €

9782080475503
