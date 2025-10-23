Inscription
Un toit !

Stephanie Ellen Sy, Daniel Tingcungco

Aux Philippines, après le passage d'un typhon dévastateur, lapetite Maya découvre un toit de tôle ondulée tombé dans son jardin. C'est alorsqu'elle et son père décident de se lancer dans un voyage visant à restituer letoit, plié "comme un lumpia" , à ses propriétaires. Stephanie Ellen Sy partage son temps entre Vancouver et Hong Kong après avoirvécu aux Philippines. Destinée aux 4-7 ans, sa tendre histoire d'une relationpère fille se prête, par sa structure cumulative, à une lecture à haute voix. Acette occasion seront vantées les vertus du bayanihan, état d'esprit philippind'appartenance à une communauté et qui prône l'entraide mutuelle face aux défisde la nature. Originaire de Manille, Daniel Tingcungcovit désormais à Hô Chi Minh-Ville. Ses planches luxuriantes, aux plans quasicinématographiques, sont servies par leurs coups de pinceau épais et saturés decouleurs. Elles illustrent magnifiquement la beauté des paysages philippinsriches en biodiversité, de leur faune, de leurs îles, de leurs cascades, deleurs montagnes, de leurs palmiers et fougères géantes. Mais elles rendentcompte aussi de la gravité et du caractère destructeur des catastrophesnaturelles.

