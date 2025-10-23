Inscription
#Essais

Insectes

Nicolas Césard, Dinier Bruno

ActuaLitté
Le saviez-vous ? Le poids total des fourmis présentes sur la Terre est supérieur à celui de tous les humains réunis ! Des histoires étonnantes, des capacités fascinantes, une diversité incroyable : le monde des insectes est une source d'émerveillement infini ! Ce beau livre vous permettra d'explorer les insectes sous toutes leurs facettes : entomologie, ethnologie, anatomie, écologie, mythologie, sociologie, mais aussi dans l'art, la littérature, l'histoire, le cinéma, la médecine, l'agriculture...

Par Nicolas Césard, Dinier Bruno
Chez Terre Vivante Editions

|

Auteur

Nicolas Césard, Dinier Bruno

Editeur

Terre Vivante Editions

Genre

Entomologie

Insectes

Nicolas Césard, Dinier Bruno

Paru le 23/10/2025

288 pages

Terre Vivante Editions

39,00 €

9782360989553
