Le saviez-vous ? Le poids total des fourmis présentes sur la Terre est supérieur à celui de tous les humains réunis ! Des histoires étonnantes, des capacités fascinantes, une diversité incroyable : le monde des insectes est une source d'émerveillement infini ! Ce beau livre vous permettra d'explorer les insectes sous toutes leurs facettes : entomologie, ethnologie, anatomie, écologie, mythologie, sociologie, mais aussi dans l'art, la littérature, l'histoire, le cinéma, la médecine, l'agriculture...