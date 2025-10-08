100 % air fryer

Savourez des recettes croustillantes et gourmandes, mais faibles en matière grasse ! 200 recettes adaptées à toutes les machines d'air fryer disponibles sur le marché pour déguster entrées, plats et desserts, le tout avec très peu ou pas d'huile ! Tous les incontournables pour les petits et les grands mais aussi de délicieuses et originales recettes pour l'apéro, manger sur le pouce, ou pâtisser comme un chef. Sablés au romarin, mini-mozzas panées, quiche sans pâte, poulet rôti au citron et frites de carottes, Boursin® rôti aux légumes, tempuras de crevettes, tarte au chocolat, cookies... Régalez toute la famille sans sucre ni huile !