100 % air fryer

Pauline Dubois-Platet, Fabrice Veigas

Savourez des recettes croustillantes et gourmandes, mais faibles en matière grasse ! 200 recettes adaptées à toutes les machines d'air fryer disponibles sur le marché pour déguster entrées, plats et desserts, le tout avec très peu ou pas d'huile ! Tous les incontournables pour les petits et les grands mais aussi de délicieuses et originales recettes pour l'apéro, manger sur le pouce, ou pâtisser comme un chef. Sablés au romarin, mini-mozzas panées, quiche sans pâte, poulet rôti au citron et frites de carottes, Boursin® rôti aux légumes, tempuras de crevettes, tarte au chocolat, cookies... Régalez toute la famille sans sucre ni huile !

Par Pauline Dubois-Platet, Fabrice Veigas
Chez Larousse

Auteur

Pauline Dubois-Platet, Fabrice Veigas

Editeur

Larousse

Genre

Cuisine au robot

100 % air fryer

Pauline Dubois-Platet

Paru le 08/10/2025

360 pages

Larousse

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782036087453
© Notice établie par ORB
