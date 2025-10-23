Ce tome 2 sur le bas-vol pour explorer cet art millénaire de la fauconnerie et les techniques de l'Esparverie, l'Aiglerie, l'Autourserie et la Butéonerie. Avec ce second volet le "Traité de la fauconnerie" constitue une somme jamais publiée sur le sujet. 5 chapitres pour ce volume consacré au Bas-vol : 1. . Les trois piliers de la fauconnerie 2. . L'Esparverie 3. . L'Aiglerie 4. . L'Autourserie 5. . La Butéonerie Voici le pendant du 1er livre paru en 2024 Le traité de fauconnerie pour le Haut-vol. Avec ce 2nd volume, c'est un ensemble grandiose, jamais publié sur le volerie française qui permet à tous les passionnés de chasse mais aussi aux observateurs des rapaces de nos contrées, de mieux comprendre cet art millénaire de la fauconnerie, les techniques, les relations et le dialogue entre l'homme, son oiseau et son chien. Qu'est-ce que le bas-vol ? Au XXIème siècle, le bas vol regroupe la volerie qui se pratique avec l'épervier d'Europe (esparverie), l'aigle royal (aiglerie), l'autour des palombes (autourserie) et les buses américaines (butéonerie). Le Bas vol se pratique avec son oiseau tenu au poing durant toute la quête du gibier accompagné généralement de son chien d'arrêt ou leveur. Une fois le gibier levé par le chien d'oysel, le rapace part du poing avec force et rapidité pour entreprendre une poursuite soit sur quelques dizaines de mètres ou centaines de mètres.