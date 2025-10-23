Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Traité de fauconnerie

Patrick Morel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce tome 2 sur le bas-vol pour explorer cet art millénaire de la fauconnerie et les techniques de l'Esparverie, l'Aiglerie, l'Autourserie et la Butéonerie. Avec ce second volet le "Traité de la fauconnerie" constitue une somme jamais publiée sur le sujet. 5 chapitres pour ce volume consacré au Bas-vol : 1. . Les trois piliers de la fauconnerie 2. . L'Esparverie 3. . L'Aiglerie 4. . L'Autourserie 5. . La Butéonerie Voici le pendant du 1er livre paru en 2024 Le traité de fauconnerie pour le Haut-vol. Avec ce 2nd volume, c'est un ensemble grandiose, jamais publié sur le volerie française qui permet à tous les passionnés de chasse mais aussi aux observateurs des rapaces de nos contrées, de mieux comprendre cet art millénaire de la fauconnerie, les techniques, les relations et le dialogue entre l'homme, son oiseau et son chien. Qu'est-ce que le bas-vol ? Au XXIème siècle, le bas vol regroupe la volerie qui se pratique avec l'épervier d'Europe (esparverie), l'aigle royal (aiglerie), l'autour des palombes (autourserie) et les buses américaines (butéonerie). Le Bas vol se pratique avec son oiseau tenu au poing durant toute la quête du gibier accompagné généralement de son chien d'arrêt ou leveur. Une fois le gibier levé par le chien d'oysel, le rapace part du poing avec force et rapidité pour entreprendre une poursuite soit sur quelques dizaines de mètres ou centaines de mètres.

Par Patrick Morel
Chez Editions du Gerfaut

|

Auteur

Patrick Morel

Editeur

Editions du Gerfaut

Genre

Oiseaux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Traité de fauconnerie par Patrick Morel

Commenter ce livre

 

Traité de fauconnerie

Patrick Morel

Paru le 23/10/2025

336 pages

Editions du Gerfaut

59,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782351913499
9782351913499
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.