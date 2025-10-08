Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Affiches à colorier : Destinations fabuleuses

Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Voyagez à travers le monde en coloriant des affiches vintage représentant des destinations iconiques ! Du Pérou au Japon, en passant par la Grèce, l'Islande et la Nouvelle-Zélande, le dépaysement sera assuré. Aquarelle, feutres, crayons : employez la technique de votre choix et affichez ces dessins une fois que vous les aurez terminés ! Grâce à ces ravissantes affiches à offrir, à s'offrir ou à encadrer, révélez l'artiste qui sommeille en vous ! Près de 35 superbes dessins à découvrir et colorier.

Par Xxx
Chez Larousse

|

Auteur

Xxx

Editeur

Larousse

Genre

Loisirs créatifs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Affiches à colorier : Destinations fabuleuses par Xxx

Commenter ce livre

 

Affiches à colorier : Destinations fabuleuses

Xxx

Paru le 19/11/2025

72 pages

Larousse

15,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036086647
9782036086647
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.