Affiches à colorier : Destinations fabuleuses

Voyagez à travers le monde en coloriant des affiches vintage représentant des destinations iconiques ! Du Pérou au Japon, en passant par la Grèce, l'Islande et la Nouvelle-Zélande, le dépaysement sera assuré. Aquarelle, feutres, crayons : employez la technique de votre choix et affichez ces dessins une fois que vous les aurez terminés ! Grâce à ces ravissantes affiches à offrir, à s'offrir ou à encadrer, révélez l'artiste qui sommeille en vous ! Près de 35 superbes dessins à découvrir et colorier.