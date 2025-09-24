Cet ouvrage est un hommage au Père Jacques de Jésus, Carme déchaux, héros du film Au Revoir les enfants, de Louis Malle, son ancien élève au Petit Collège d'Avon. Le 2 juin 2025 sera le 80e anniversaire de sa mort, à sa libération du camp de concentration. Il a gratifié l'auteur de sa présence inattendue le 25 juin 2021, 40e anniversaire de la 1re Apparition mariale à Medjugorje, et les poèmes qui s'inspirent de " cette rencontre avec lui " constituent le coeur du recueil. Ce livre est un petit miracle car sa construction a été inspirée par surprise le 11 février 2024, fête de Notre-Dame de Lourdes.