L'avec

Krystel Saint Cyr

ActuaLitté
Cet ouvrage est un hommage au Père Jacques de Jésus, Carme déchaux, héros du film Au Revoir les enfants, de Louis Malle, son ancien élève au Petit Collège d'Avon. Le 2 juin 2025 sera le 80e anniversaire de sa mort, à sa libération du camp de concentration. Il a gratifié l'auteur de sa présence inattendue le 25 juin 2021, 40e anniversaire de la 1re Apparition mariale à Medjugorje, et les poèmes qui s'inspirent de " cette rencontre avec lui " constituent le coeur du recueil. Ce livre est un petit miracle car sa construction a été inspirée par surprise le 11 février 2024, fête de Notre-Dame de Lourdes.

Par Krystel Saint Cyr
Chez Saint-Léger éditions

|

Auteur

Krystel Saint Cyr

Editeur

Saint-Léger éditions

Genre

Vie chrétienne

L'avec

Krystel Saint Cyr

Paru le 24/09/2025

130 pages

Saint-Léger éditions

12,00 €

9782385224479
