Les mystérieuses cités d'or L'intégrale . Edition collector

Dans cette magnifique édition intégrale, suis le destin de Esteban, Zia et Tao à la recherche des merveilleuses Cités d'Or. Retrouve l'histoire complète des 39 épisodes du dessin animé original. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau monde. A bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace partent à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui s'acquerraient au détour d'un chemin de la cordillère des Andes ? Qui n'a jamais souhaité voir le Soleil souverain guider ses pas, au coeur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des Mystérieuses Cités d'Or...