Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

Les mystérieuses cités d'or L'intégrale . Edition collector

Anne Kalicky

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans cette magnifique édition intégrale, suis le destin de Esteban, Zia et Tao à la recherche des merveilleuses Cités d'Or. Retrouve l'histoire complète des 39 épisodes du dessin animé original. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau monde. A bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace partent à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui s'acquerraient au détour d'un chemin de la cordillère des Andes ? Qui n'a jamais souhaité voir le Soleil souverain guider ses pas, au coeur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des Mystérieuses Cités d'Or...

Par Anne Kalicky
Chez Larousse

|

Auteur

Anne Kalicky

Editeur

Larousse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les mystérieuses cités d'or L'intégrale . Edition collector par Anne Kalicky

Commenter ce livre

 

Les mystérieuses cités d'or L'intégrale . Edition collector

Anne Kalicky

Paru le 08/10/2025

288 pages

Larousse

16,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036080157
9782036080157
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.