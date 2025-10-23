Le Murmure des copeaux de bois givrés

Alors que tout s'effondre autour d'Elizabeth, elle reçoit un paquet de mystérieuses lettres de Noël... Il y a des Noëls moins réussis que d'autres. Cette année, c'est une rupture qu'Elizabeth trouve sous son sapin : fini la belle vie à New York, bienvenue à Mason's Ridge, Tennessee... Retour à la case départ, dans les montagnes de son enfance : pas évident pour Liz. D'autant qu'il y a les lettres... toutes ces lettres qu'une amie de sa grand-mère, décédée l'année précédente, s'empresse de lui confier. Sa grand-mère aimait-elle un autre homme que son grand-père ? Quels secrets lui a-t-on cachés ? Qui veut l'exproprier de la ferme ? Et surtout : qui est Paul Dawson, ce bel inconnu croisé au milieu d'une tempête de neige ? Egalement chez Pocket : La Délicatesse des papillons .