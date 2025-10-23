Festins géorgiens

Découvrez le goût authentique de la Géorgie avec ces 70 recettes, véritable invitation au voyage et au partage. Terre de traditions millénaires et berceau de la production de vin, la Géorgie se situe au carrefour de l'Europe et de l'Asie. Méconnue, sa gastronomie révèle pourtant un art culinaire varié et coloré mêlant avec finesse herbes et épices. Magda Gegenava nous dévoile ici ses recettes de coeur et nous guide à travers une cuisine chaleureuse et généreuse où l'hospitalité est reine. Apprenez à préparer des khinkali (raviolis juteux), khachapuri (pain au fromage fondant), lobio (ragoût de haricots parfumés), chakhokhbili (poulet mijoté aux herbes) et bien d'autres mets traditionnels simples et savoureux.