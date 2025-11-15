Lisa, une adolescente de 15 ans, voit sa vie bouleversée après un drame atroce survenu dans son ancien lycée. Traumatisée par la violence de cette nuit où deux élèves ont été retrouvés assassinés, elle déménage avec sa mère, espérant tourner la page. Mais dès leur trajet vers une nouvelle ville, l'étrangeté s'installe : Lisa se réveille seule, abandonnée au milieu d'une route sinueuse, sans trace de sa mère. Commence alors une longue errance dans une nature hostile, peuplée de créatures inquiétantes. Lisa affronte la solitude, le froid, et l'incompréhensible disparition de sa mère. Des entités nocturnes apparaissent, comme les "Glodennes", monstres humanoïdes sans visage, qui hantent les nuits à 3h33. "Le silence me répondit. Elle n'était plus là". : ces mots marquent la bascule de Lisa dans un monde parallèle, où la peur devient une compagne constante. Elle rencontre Luca, un autre adolescent prisonnier de cette réalité étrange. Ensemble, ils découvrent un univers peuplé de créatures variées et de règles inconnues, comme l'étrange effet du sel ou l'apparition d'un Wendigo capable d'imiter les humains. Une lutte pour la survie s'engage, mêlée à la recherche désespérée de réponses. "Peut-être l'espoir. Peut-être juste l'instinct de survie". Cette phrase résume la force intérieure de Lisa, qui refuse de céder malgré les pertes, les visions et la confusion grandissante. A travers un tunnel souterrain et des illusions menaçantes, elle retrouve sa mère, prisonnière d'un système vivant et racinaire. Le récit s'achève sur un affrontement dramatique, mêlant chaos, amitié, cauchemar et ténacité. Lisa, aidée de Max et Luca, tente de sauver les autres victimes de ce monde. Mais une question demeure : tout cela est-il réel, ou le fruit d'une mécanique du sommeil qui piège les âmes dans un entre-deux impitoyable ?