Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Lisa

Kylian Wurtlin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lisa, une adolescente de 15 ans, voit sa vie bouleversée après un drame atroce survenu dans son ancien lycée. Traumatisée par la violence de cette nuit où deux élèves ont été retrouvés assassinés, elle déménage avec sa mère, espérant tourner la page. Mais dès leur trajet vers une nouvelle ville, l'étrangeté s'installe : Lisa se réveille seule, abandonnée au milieu d'une route sinueuse, sans trace de sa mère. Commence alors une longue errance dans une nature hostile, peuplée de créatures inquiétantes. Lisa affronte la solitude, le froid, et l'incompréhensible disparition de sa mère. Des entités nocturnes apparaissent, comme les "Glodennes", monstres humanoïdes sans visage, qui hantent les nuits à 3h33. "Le silence me répondit. Elle n'était plus là". : ces mots marquent la bascule de Lisa dans un monde parallèle, où la peur devient une compagne constante. Elle rencontre Luca, un autre adolescent prisonnier de cette réalité étrange. Ensemble, ils découvrent un univers peuplé de créatures variées et de règles inconnues, comme l'étrange effet du sel ou l'apparition d'un Wendigo capable d'imiter les humains. Une lutte pour la survie s'engage, mêlée à la recherche désespérée de réponses. "Peut-être l'espoir. Peut-être juste l'instinct de survie". Cette phrase résume la force intérieure de Lisa, qui refuse de céder malgré les pertes, les visions et la confusion grandissante. A travers un tunnel souterrain et des illusions menaçantes, elle retrouve sa mère, prisonnière d'un système vivant et racinaire. Le récit s'achève sur un affrontement dramatique, mêlant chaos, amitié, cauchemar et ténacité. Lisa, aidée de Max et Luca, tente de sauver les autres victimes de ce monde. Mais une question demeure : tout cela est-il réel, ou le fruit d'une mécanique du sommeil qui piège les âmes dans un entre-deux impitoyable ?

Par Kylian Wurtlin
Chez Editions de l'Onde

|

Auteur

Kylian Wurtlin

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lisa par Kylian Wurtlin

Commenter ce livre

 

Lisa

Kylian Wurtlin

Paru le 15/11/2025

104 pages

Editions de l'Onde

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782371586772
9782371586772
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.