La Revanche des ombres

Valentin Xicluna

ActuaLitté
En tant que super-vilaine et cheffe de L'alliance des Ombres incarnées, vous n'êtes pas du genre à vous laisser marcher sur la cape ! Et cette fois, la Ligue des Hardvengeurs est allée trop loin en rasant votre repaire secret. Ces super-héros d'opérette n'ont qu'à bien se tenir, votre vengeance sera épique ! Menez votre enquête, suivez la piste de vos ennemis, trouvez des alliés, obtenez de nouvelles compétences et récoltez les reliques qui vous aideront à affronter vos adversaires en conservant vos points d'Ego. Car malgré ces épreuves, vous devez toujours garder la tête haute. A VOUS DE MENER VOTRE AVENTURE Dans ce nouveau genre d'aventure à tiroirs, plusieurs milliers d'alternatives s'offrent à vous comme autant de chemins qui vous mèneront au bout de votre quête... ou pas. Vous devrez résoudre des énigmes coriaces, manipuler des objets façon puzzle et affronter les situations les plus délirantes au monde.

Par Valentin Xicluna
Chez Larousse

|

Auteur

Valentin Xicluna

Editeur

Larousse

Genre

Jeux

La Revanche des ombres

Valentin Xicluna

Paru le 08/10/2025

256 pages

Larousse

14,99 €

ActuaLitté
9782036073746
