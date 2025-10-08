Incroyables Sciences

Savais-tu qu'on peut voir des atomes au microscope ? Que certains papillons ont changé de couleur à cause de la pollution ? Que notre cerveau est capable de reconnaître 50 000 odeurs ? Ou encore que, la nuit, on peut observer des arcs-en-ciel lunaires ? Grâce à cette magnifique encyclopédie, au style graphique inoubliable, et à ses schémas complets et clairs, tu comprendras visuellement le monde qui t'entoure. Tu découvriras toutes les bases des sciences ainsi que les fondamentaux de la physique, et en apprendras plus sur les êtres vivants, l'environnement, le corps humain et la matière... mais tu dénicheras aussi des informations rigolotes qui épateront tes amis.