Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Incroyables Sciences

Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Savais-tu qu'on peut voir des atomes au microscope ? Que certains papillons ont changé de couleur à cause de la pollution ? Que notre cerveau est capable de reconnaître 50 000 odeurs ? Ou encore que, la nuit, on peut observer des arcs-en-ciel lunaires ? Grâce à cette magnifique encyclopédie, au style graphique inoubliable, et à ses schémas complets et clairs, tu comprendras visuellement le monde qui t'entoure. Tu découvriras toutes les bases des sciences ainsi que les fondamentaux de la physique, et en apprendras plus sur les êtres vivants, l'environnement, le corps humain et la matière... mais tu dénicheras aussi des informations rigolotes qui épateront tes amis.

Par Xxx
Chez Larousse

|

Auteur

Xxx

Editeur

Larousse

Genre

Albums 3 ans et +

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Incroyables Sciences par Xxx

Commenter ce livre

 

Incroyables Sciences

Xxx

Paru le 15/10/2025

2 pages

Larousse

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036056725
9782036056725
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.