#Essais

Cabanes libres du Vercors

Clara Quantin, Rémi Clotte

Le Vercors. Massif secret à la fois rude et accueillant, traversé par les vents, rocailleux, embaumé d'odeurs de résine et arpenté par des animaux restés sauvages. Parmi les crêtes, les combes et les clairières, des cabanes veillent. Rustiques, ouvertes, parfois visibles, parfois cachées. Toujours là, pour celles et ceux qui désirent s'y reposer et prendre le temps d'apprécier le silence. Ce livre rassemble 40 d'entre elles. Pas de tracés, pas de consignes : juste leurs noms, leurs visages, leurs coordonnées. Libre à chacun d'y aller, de les chercher, de s'y projeter, ou simplement de les rêver. Quarante cabanes libres comme autant de refuges possibles, pour ralentir, s'abriter ou s'échapper.

Par Clara Quantin, Rémi Clotte
Chez Editions du Chemin des Crêtes

|

Auteur

Clara Quantin, Rémi Clotte

Editeur

Editions du Chemin des Crêtes

Genre

Récits de voyage

Cabanes libres du Vercors

Clara Quantin, Rémi Clotte

Paru le 15/11/2025

Editions du Chemin des Crêtes

26,00 €

9791095743736
