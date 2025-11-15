Cabanes libres du Vercors

Le Vercors. Massif secret à la fois rude et accueillant, traversé par les vents, rocailleux, embaumé d'odeurs de résine et arpenté par des animaux restés sauvages. Parmi les crêtes, les combes et les clairières, des cabanes veillent. Rustiques, ouvertes, parfois visibles, parfois cachées. Toujours là, pour celles et ceux qui désirent s'y reposer et prendre le temps d'apprécier le silence. Ce livre rassemble 40 d'entre elles. Pas de tracés, pas de consignes : juste leurs noms, leurs visages, leurs coordonnées. Libre à chacun d'y aller, de les chercher, de s'y projeter, ou simplement de les rêver. Quarante cabanes libres comme autant de refuges possibles, pour ralentir, s'abriter ou s'échapper.