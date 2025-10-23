Le club des saint minuscules

Vous les croisez sans les voir. Ce jeune pro qui visite les malades, ce libraire inventif, ce sacristain qui pense à tout, ce couple qui anime la messe en prison, la petite dame qui s'occupe de fleurir l'autel. Nul ne remarque ces gens très ordinaires et pourtant chacun cache un trésor. Une générosité entreprenante. Un trésor qui fait vivre l'Eglise au quotidien. Voici les histoires vraies de ces saints minuscules. C'est Adèle qui, tous les dimanches matins, rédige en hâte la prière universelle en essayant désespéramment de la faire varier. Adèle dont le curé ne connaît même pas le nom. C'est Luc, le sacristain, qui prépare l'église pour un mariage et que personne ne salue en partant. C'est Benoît, le chantre qui déchante souvent le dimanche... Et Pierre-Yves, le libraire expérimenté et débrouillard, qui jongle entre ses clients, son équipe et ses cartons. Ils sont les piliers anonymes de l'Eglise, ceux que personne ne voit. Les piliers de l'Eglise, ce sont aussi "ceux qui ont lavé leur vêtement dans le sang de l'Agneau" (Ap 7, 14), c'est-à-dire ceux qui ont traversé "la grande épreuve". Comme Sylvie qui pleure ses deux filles, assassinées à la terrasse d'un café parisien ou Bénédicte, dont une tumeur au cerveau grignote les capacités physiques. Ou encore Pascal, victime d'un prêtre pédophile. Pour chacun d'eux, le Christ est tout. Chacun de leurs plus petits actes d'amour "est plus utile à l'Eglise que toutes les autres oeuvres réunies" (Thérèse de l'Enfant-Jésus). Tous ces saints de l'ordinaire servent et façonnent l'Eglise.