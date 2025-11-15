Inscription
#Essais

Quand la terre s'énerve !

Robin Jacobs, Sophie Williams

ActuaLitté
Comment se forme un cyclone ? Que faire en cas de feu de forêt ? Pourquoi la terre peut-elle se mettre à trembler ? Qu'est-ce qu'un tsunami ? Les catastrophes naturelles sont impressionnantes, parfois effrayantes, mais toujours fascinantes ! Dans ce livre richement illustré, pars à la découverte des phénomènes naturels les plus spectaculaires et impressionnants de notre planète. Grâce à des explications claires et des dessins pour tout comprendre facilement, apprends comment se déclenche une avalanche, pourquoi un volcan entre en éruption, et surtout, comment les humains peuvent s'y préparer et y faire face.

Par Robin Jacobs, Sophie Williams
Chez Editions du Chemin des Crêtes

|

Auteur

Robin Jacobs, Sophie Williams

Editeur

Editions du Chemin des Crêtes

Genre

Roches, volcans

Quand la terre s'énerve !

Robin Jacobs, Sophie Williams

Paru le 15/11/2025

Editions du Chemin des Crêtes

24,00 €

9791095743712
