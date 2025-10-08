Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Harry Potter Le livre de recettes officiel

Jody Revenson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cuisinez un festin ensorcelant pour régaler tous les sorciers fans de Harry Potter et Des animaux fantastiques ! De Privet Drive à Poudlard en passant par New York et Paris, ce livre de recettes vous mènera à la découverte des lieux emblématiques des univers Harry Potter et Les Animaux fantastiques. Enrichi d'anecdotes incroyables sur les coulisses des films et illustré de superbes photographies, ce livre renferme des pas à pas clairs et détaillés qui vous embarqueront dans un voyage culinaire plein de magie. Découvrez dans ces pages : - Les torsades bacon-cheddar de Dudley Dursley - Les spirales au chocolat du mariage de Bill et - Fleur - Le cocktail du phénix flamboyant - Le mug cake au chocolat chaud des soeurs Goldstein... et bien plus encore ! Entrées, plats principaux, boissons et desserts : découvrez plus de 70 recettes inspirées des univers Harry Potter et Les Animaux Fantastiques pour ajouter un soupçon de magie à tous vos repas !

Par Jody Revenson
Chez Hachette

|

Auteur

Jody Revenson

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine familiale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Harry Potter Le livre de recettes officiel par Jody Revenson

Commenter ce livre

 

Harry Potter Le livre de recettes officiel

Jody Revenson

Paru le 08/10/2025

224 pages

Hachette

29,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017894711
9782017894711
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.