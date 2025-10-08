Harry Potter Le livre de recettes officiel

Cuisinez un festin ensorcelant pour régaler tous les sorciers fans de Harry Potter et Des animaux fantastiques ! De Privet Drive à Poudlard en passant par New York et Paris, ce livre de recettes vous mènera à la découverte des lieux emblématiques des univers Harry Potter et Les Animaux fantastiques. Enrichi d'anecdotes incroyables sur les coulisses des films et illustré de superbes photographies, ce livre renferme des pas à pas clairs et détaillés qui vous embarqueront dans un voyage culinaire plein de magie. Découvrez dans ces pages : - Les torsades bacon-cheddar de Dudley Dursley - Les spirales au chocolat du mariage de Bill et - Fleur - Le cocktail du phénix flamboyant - Le mug cake au chocolat chaud des soeurs Goldstein... et bien plus encore ! Entrées, plats principaux, boissons et desserts : découvrez plus de 70 recettes inspirées des univers Harry Potter et Les Animaux Fantastiques pour ajouter un soupçon de magie à tous vos repas !