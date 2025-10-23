Inscription
#Album jeunesse

Animaux

Ingela P. Arrhenius

Un imagier animaux pour les tout-petits : trente-deux animaux fascinants ! L'Imagier Animaux en format géant d'Ingela P. Arrhenius Avec ses illustrations colorées et joyeuses, cet imagier est parfait pour éveiller la curiosité des tout-petits. Chaque page présente un animal différent, allant des animaux de la ferme aux animaux sauvages. Votre enfant pourra découvrir le nom de chaque animal en français, ce qui l'aidera à enrichir son vocabulaire. Les illustrations sont si belles et accessibles que votre enfant se sentira transporté dans le monde animal. Eveillez la curiosité de votre enfant ! Chaque page se concentre sur la présentation visuelle des animaux avec des illustrations magnifiques, simples et faciles à comprendre. Le livre ne fournit pas d'informations précises sur les animaux, telles que leurs caractéristiques ou habitudes spécifiques. Cependant, ces images sont si attrayantes que chaque page peut être considérée comme un tableau. Le format du livre est idéal pour les petites mains. Les pages sont épaisses et solides, ce qui permet à votre enfant de tourner les pages facilement sans les déchirer. De plus, les illustrations sont si attrayantes qu'il voudra certainement regarder le livre encore et encore. Ainsi, cela stimulera sa curiosité et lui donnera envie d'en savoir plus sur le monde qui l'entoure.

Par Ingela P. Arrhenius
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Ingela P. Arrhenius

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

Animaux

Ingela P. Arrhenius

Paru le 23/10/2025

80 pages

Editions Gallimard

26,90 €

9782075229296
