L'oeuvre de Jacques-Louis David (1748-1825), marquée par un engagement politique fort, s'étend de la peinture d'histoire au portrait, reflétant les bouleversements de la Révolution française et de l'Empire napoléonien. David, qui occupa des fonctions politiques durant la Révolution, fut aussi un artiste influent, formant une nouvelle génération de peintres, dont Ingres. Cet ouvrage accompagne l'exposition rétrospective exceptionnelle, la première depuis 1989, organisée par le musée du Louvre à l'occasion du bicentenaire de la mort de David. Elle offre une nouvelle lecture de son parcours artistique et politique, explorant notamment son engagement révolutionnaire et sa confrontation avec la nouvelle génération artistique lors de son exil à Bruxelles, et mettant en lumière l'héritage durable de David dans l'histoire de l'art.