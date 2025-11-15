C'est un film de 1927. Plus d'une minute de prises de vue à Montmartre, à Paris, entre les tableaux et les passants. Ce film des Archives de la Planète de Camille Sauvageot s'intitule sobrement "Foire aux croûtes", en référence à l'exhibition des tableaux, en plein air, dans le quartier de Montmartre, inaugurée en avril 1921. Thomas Clerc, avec son inénarrable recherche des lieux oubliés, perdus et entraperçus, entre ici dans les images et suit le parcours imaginaire d'un peintre de Montmartre ; poursuivant ainsi, en quelque sorte, la déambulation inaugurée dans son dernier livre, Paris, musée du XXIe siècle.