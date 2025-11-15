Inscription
#Beaux livres

Croûtes

Thomas Clerc

ActuaLitté
C'est un film de 1927. Plus d'une minute de prises de vue à Montmartre, à Paris, entre les tableaux et les passants. Ce film des Archives de la Planète de Camille Sauvageot s'intitule sobrement "Foire aux croûtes", en référence à l'exhibition des tableaux, en plein air, dans le quartier de Montmartre, inaugurée en avril 1921. Thomas Clerc, avec son inénarrable recherche des lieux oubliés, perdus et entraperçus, entre ici dans les images et suit le parcours imaginaire d'un peintre de Montmartre ; poursuivant ainsi, en quelque sorte, la déambulation inaugurée dans son dernier livre, Paris, musée du XXIe siècle.

Par Thomas Clerc
Chez Editions Sun-Sun

|

Auteur

Thomas Clerc

Editeur

Editions Sun-Sun

Genre

Essais

Retrouver tous les articles sur Croûtes par Thomas Clerc

Commenter ce livre

 

Croûtes

Thomas Clerc

Paru le 29/10/2025

96 pages

Editions Sun-Sun

18,00 €

ActuaLitté
9791095233596
