Le potager des chefs

Yves Camdeborde

Et si l'avenir de la cuisine battait désormais au coeur du jardin ? Ce livre vous invite à travers la France, à la rencontre de chefs visionnaires pour qui le potager prolonge l'âme des fourneaux. De leurs légumes fétiches à leurs secrets de culture, entre confidences, gestes durables et recettes de saison, ils racontent comment la terre inspire leurs assiettes. Un voyage sensible, en 50 recettes végétales pour se régaler autrement, et (re)nouer simplement avec la nature dans l'assiette.

Par Yves Camdeborde
Chez Hachette

Auteur

Yves Camdeborde

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine des chefs

Le potager des chefs

Yves Camdeborde

Paru le 08/10/2025

304 pages

Hachette

39,95 €

9782017892786
