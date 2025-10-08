Le potager des chefs

Et si l'avenir de la cuisine battait désormais au coeur du jardin ? Ce livre vous invite à travers la France, à la rencontre de chefs visionnaires pour qui le potager prolonge l'âme des fourneaux. De leurs légumes fétiches à leurs secrets de culture, entre confidences, gestes durables et recettes de saison, ils racontent comment la terre inspire leurs assiettes. Un voyage sensible, en 50 recettes végétales pour se régaler autrement, et (re)nouer simplement avec la nature dans l'assiette.