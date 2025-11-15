Secrets d'un chat en charente-maritime

A travers ses 9 vies le chat raconte l'histoire locale par le prisme de faits réels. Grâce au chat vous rencontrez des personnages connus comme la préhistorique Pierrette, puis Sainte-Eustelle, Aliénor d'Aquitaine, Richelieu ou Napoléon et beaucoup d'autres moins célèbres qui furent les vrais héros de chacune de ses vies. Traversez le Golfe des Santons, Saintes, Châtelaillon, Le Château d'Oléron, La Rochelle, l'Ile de Ré, Surgères, l'Ile d'Aix, Marans, le sud Saintonge, et bien d'autres endroits. Après chaque retour en vie, le chat observera un évènement local réel dont il vous racontera le déroulement et ses conséquences depuis la Préhistoire jusqu'à nos jours.