Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Secrets d'un chat en charente-maritime

Daniel Trotin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A travers ses 9 vies le chat raconte l'histoire locale par le prisme de faits réels. Grâce au chat vous rencontrez des personnages connus comme la préhistorique Pierrette, puis Sainte-Eustelle, Aliénor d'Aquitaine, Richelieu ou Napoléon et beaucoup d'autres moins célèbres qui furent les vrais héros de chacune de ses vies. Traversez le Golfe des Santons, Saintes, Châtelaillon, Le Château d'Oléron, La Rochelle, l'Ile de Ré, Surgères, l'Ile d'Aix, Marans, le sud Saintonge, et bien d'autres endroits. Après chaque retour en vie, le chat observera un évènement local réel dont il vous racontera le déroulement et ses conséquences depuis la Préhistoire jusqu'à nos jours.

Par Daniel Trotin
Chez La Geste

|

Auteur

Daniel Trotin

Editeur

La Geste

Genre

Poitou-Charentes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Secrets d'un chat en charente-maritime par Daniel Trotin

Commenter ce livre

 

Secrets d'un chat en charente-maritime

Daniel Trotin

Paru le 06/10/2025

248 pages

La Geste

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035329785
9791035329785
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.