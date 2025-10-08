Inscription
#Beaux livres

Solo

Sylvia Gabet

Déjeuner en TT, plateau gourmand sur le canapé ou dimanche sous la couette... mais aussi quand la famille ou les potes débarquent sans prévenir, cuisiner quand on est solo, c'est devoir être agile, malin(e), efficace, et capable d'intégrer plusieurs consignes en même temps. Grâce à ce livre : - Fini de gâcher la nourriture et d'accumuler les petits restes qui traînent au fond du frigo - Plus besoin d'aapter les quantités des recettes et d'avoir à couper un oeuf en 4 - A vous les repas variés et équilibrés pour chaque jour de la semaine - Vous allez vous faire plaisir en cuisinant, sans y passer des heures ! Grâce à ces 100 recettes, trouvez toujours le plat qui correspond à la situation et à la saison ! Ce livre vous propose également de rééquilibrer vos habitudes alimentaires grâce à des créations bonnes, saines et rapides, avec de nombreuses recettes végétariennes et vegan : de quoi faire du bien au corps et à l'esprit !

Par Sylvia Gabet
Chez Hachette

|

Auteur

Sylvia Gabet

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine familiale

Solo

Sylvia Gabet

Paru le 08/10/2025

176 pages

Hachette

19,95 €

