Entre la charrue et le canon - journal d'un couple vendeen pendant la grande g

Décembre 1914. Ferdinand a reçu sa feuille de route : il doit rejoindre le 51e Régiment d'Artillerie à Nantes. Commence alors un échange épistolaire avec son épouse, qui deviendra un vrai journal de guerre. Son absence, ponctuée de rares permissions, va durer quatre ans, dont vingt mois sur le front d'Orient. Durant cette longue période, le couple va échanger une correspondance fréquente. 400 lettres nous sont parvenues. A chaque ligne, le lecteur découvre le quotidien du soldat : la désolation des villages de la Marne, désertés par leurs habitants, plus tard l'évacuation des populations bulgares, les avancées de l'artillerie en Serbie et, surtout, les multiples questions au sujet des enfants et de la ferme. L'épouse, quant à elle, donne toutes les nouvelles possibles, même si elle sait qu'elles ne seront lues que bien plus tard.