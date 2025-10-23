Un livre avec plus de 100 autocollants pour en apprendre plus sur son corps. Un livre d'autocollants pour découvrir le fonctionnement du corps et les gestes à adopter pour en prendre soin, avec plus de 100 autocollants à placer pour une découverte ludique. Au fil des pages, les enfants apprendront comment rester en bonne santé en mangeant sainement et en bougeant régulièrement, et pourront aussi trouver des informations sur les émotions et ce qu'il se passe quand on est malade.