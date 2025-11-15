Petite histoire des landes (poche - relie) coll. baroque

Toute l'histoire des Landes des origines à nos jours. Si la région, dont les Landes font partie, est entrée dans l'histoire par la conquête romaine, l'histoire de cette entité géographique commence dès la Préhistoire et c'est à partir de cette date que l'auteur commence son récit. Il retrace l'histoire de la région depuis l'édification des premiers mégalithes jusqu'à aujourd'hui, en passant par la création des Landes féodales, les mainmises seigneuriales et la domination anglaise, la guerre de Cent Ans.