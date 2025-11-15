Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Petite histoire des landes (poche - relie) coll. baroque

Serge Pacaud

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toute l'histoire des Landes des origines à nos jours. Si la région, dont les Landes font partie, est entrée dans l'histoire par la conquête romaine, l'histoire de cette entité géographique commence dès la Préhistoire et c'est à partir de cette date que l'auteur commence son récit. Il retrace l'histoire de la région depuis l'édification des premiers mégalithes jusqu'à aujourd'hui, en passant par la création des Landes féodales, les mainmises seigneuriales et la domination anglaise, la guerre de Cent Ans.

Par Serge Pacaud
Chez La Geste

|

Auteur

Serge Pacaud

Editeur

La Geste

Genre

Aquitaine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Petite histoire des landes (poche - relie) coll. baroque par Serge Pacaud

Commenter ce livre

 

Petite histoire des landes (poche - relie) coll. baroque

Serge Pacaud

Paru le 18/09/2025

180 pages

La Geste

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035329501
9791035329501
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.