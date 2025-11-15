Inscription
#Roman francophone

Pelote basque (coll. beau petit pays)

Joseph Laxalde

Sous la forme de portraits, vous allez découvrir les joueurs d'excellences dans chacune des spécialités de pelote basque, dans l'aire de jeu du trinquet. Dans une approche pédagogique, avec l'appui de photos, il vous est proposé la mise en relief des aspects techniques et tactiques concernant ces spécialités, que sont la main nue, la Paleta gomme pleine ainsi que la gomme creuse et le xare. On y trouve des illustrations des différentes gestuelles des joueurs. Pour une pratique de développement personnel et pour ce faire il vous est proposé, une méthode d'apprentissage qui mette en évidence, les aspects pédagogiques et organisationnels des multiples situations de jeux.

Chez La Geste

Auteur

Joseph Laxalde

Editeur

La Geste

Genre

Limousin

Pelote basque (coll. beau petit pays)

Joseph Laxalde

Paru le 16/10/2025

140 pages

La Geste

25,00 €

9791035329495
© Notice établie par ORB
