Chamois niortais (coll. villes et rivages) un siecle d'histoire

Un ouvrage hommage aux Chamois Niortais. Les Chamois niortais, nés en plein coeur de la chamoiserie-ganterie Boinot en 1925 auront connu un siècle d'activité dans le football français, une simple présence amateure rehaussée par 40 années ou presque de professionnalisme. Une formidable histoire qui s'est terminée par le fiasco financier des derniers propriétaires, associée également à une fin des activités de l'association en 2025. Pour autant, les Chamois niortais, auront procuré nombre de jolis souvenirs à leurs supporteurs, au terme de... 31 saisons au deuxième étage national, sans oublier cette fantastique saison 1987-1988 de Division 1, et de superbes exploits en Coupe.