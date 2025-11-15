Inscription
#Roman francophone

Chamois niortais (coll. villes et rivages) un siecle d'histoire

Christian Bonnin, Bruno Ahime

ActuaLitté
Un ouvrage hommage aux Chamois Niortais. Les Chamois niortais, nés en plein coeur de la chamoiserie-ganterie Boinot en 1925 auront connu un siècle d'activité dans le football français, une simple présence amateure rehaussée par 40 années ou presque de professionnalisme. Une formidable histoire qui s'est terminée par le fiasco financier des derniers propriétaires, associée également à une fin des activités de l'association en 2025. Pour autant, les Chamois niortais, auront procuré nombre de jolis souvenirs à leurs supporteurs, au terme de... 31 saisons au deuxième étage national, sans oublier cette fantastique saison 1987-1988 de Division 1, et de superbes exploits en Coupe.

Par Christian Bonnin, Bruno Ahime
Chez La Geste

|

Auteur

Christian Bonnin, Bruno Ahime

Editeur

La Geste

Genre

Poitou-Charentes

Paru le 16/10/2025

84 pages

La Geste

25,00 €

9791035329488
© Notice établie par ORB
