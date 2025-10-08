Inscription
Cruel King

Rina Kent

Il n'est pas roi de conte de fées. Astrid Clifford, étudiante discrète à la Royal Elite, voit son quotidien voler en éclats lors d'une soirée organisée par l'équipe de football. Droguée malgré elle, elle s'humilie devant le capitaine, Levi King. Elle ne s'attendait pas à ce que ce dernier rende publique ses frasques au lycée. Bien décidée à ne pas en rester là, Astrid se venge sur la voiture de Levi. S'enclenche alors une dangereuse spirale de représailles, où chaque étape hisse la barre un peu plus haut, plongeant Astrid malgré elle dans un jeu malsain où elle devient la proie d'un prédateur implacable. Ce jeu la pousse toujours plus loin dans ce duel, où la seule certitude est que dans ce royaume, les rois ne sont que des tyrans manipulateurs... "Cruel King " est un préquel de la série Royal Elite. Il s'agit d'une dark romance mettant en scène un harceleur, conçue pour un public adulte et averti et contenant des éléments qui pourraient choquer certaines personnes.

Par Rina Kent
Chez Hachette

|

Auteur

Rina Kent

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

Cruel King

Rina Kent

Paru le 08/10/2025

480 pages

Hachette

8,90 €

9782017348443
