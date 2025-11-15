Inscription
Train de l'espoir (poche)

Maryse Bouzet

Alphonse, abandonnéà la naissance, raconte son enfance en famille d'accueil puis son mariage et la venue de ses enfants. Il décrit la vie rurale à la Belle Epoque, découvrant les progrès sociaux, économiques, technologiques et politiques. Témoins de la création des lignes de chemin de fer, de l'arrivée du téléphone et de l'électricité, d'un bureau de poste dans le village et de l'amélioration des voies de circulation, ses descendants connaîtront aussi la Grande Guerre au cours de laquelle certains perdront la vie.

Par Maryse Bouzet
Chez La Geste

Maryse Bouzet

La Geste

Limousin

Train de l'espoir (poche)

Maryse Bouzet

Paru le 06/10/2025

264 pages

La Geste

9,90 €

9791035329433
