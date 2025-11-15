Inscription
Roman francophone

Enquete en lot-et-garonne - meurtre en albret (coll. geste noir)

Jean-Pierre Rey

ActuaLitté
Le célèbre festival des menteurs de Moncrabeau fête son vainqueur. Or celui-ci disparaît mystérieusement. Le capitaine Perrier et la lieutenante Martinez partent à sa recherche. La fille du capitaine Elsa se fait une amie. Son ex-femme vient aider l'équipe un peu perdue. Il est question d'héritage, de création d'un musée de mosaïques Gallo-Romaines. L'Albret est de nouveau plongée dans une sombre histoire criminelle que les deux policiers doivent résoudre en dépit de leurs problèmes personnels et de leurs rivalités professionnelles. De nouveau, les dessins de Thierry Bozzelli illustrent à merveille cette histoire qui nous fait voyager.

Par Jean-Pierre Rey
Chez La Geste

|

Auteur

Jean-Pierre Rey

Editeur

La Geste

Genre

Aquitaine

Enquete en lot-et-garonne - meurtre en albret (coll. geste noir)

Jean-Pierre Rey

Paru le 06/10/2025

208 pages

La Geste

13,90 €

ActuaLitté
9791035329419
