Enquete en lot-et-garonne - meurtre en albret (coll. geste noir)

Le célèbre festival des menteurs de Moncrabeau fête son vainqueur. Or celui-ci disparaît mystérieusement. Le capitaine Perrier et la lieutenante Martinez partent à sa recherche. La fille du capitaine Elsa se fait une amie. Son ex-femme vient aider l'équipe un peu perdue. Il est question d'héritage, de création d'un musée de mosaïques Gallo-Romaines. L'Albret est de nouveau plongée dans une sombre histoire criminelle que les deux policiers doivent résoudre en dépit de leurs problèmes personnels et de leurs rivalités professionnelles. De nouveau, les dessins de Thierry Bozzelli illustrent à merveille cette histoire qui nous fait voyager.