L'Art invisible de la guérison

Et si cette souffrance n'était pas là pour me briser... mais pour me réveiller ? " C'est cette question essentielle, voire existentielle, qui conduit le Dr Nadia Volf sur son chemin de guérison et de transformation. Dans cet ouvrage, le médecin et scientifique de renommée internationale se livre comme jamais auparavant et révèle, pour la première fois, sa rencontre décisive avec l'acupuncture à travers les yeux et les mains de Maria, la praticienne visionnaire qui changera sa vie. Dès lors, décoder le langage secret du corps, écouter chaque symptôme, retracer le chant de l'âme derrière la douleur va devenir la raison d'exister de Nadia Volf. Grâce à ce précieux ouvrage alliant spiritualité, réflexions personnelles et pratiques de l'acupuncture, découvrez : - un manuel de soin initiatique complet pour veiller sur votre corps et nourrir votre âme ; - le lien subtil entre douleurs physiques, émotions profondes et trajets de vie ; - les principaux points d'énergie à activer facilement grâce à des illustrations explicatives et précises ; - vos ressources profondes et votre propre pouvoir de guérison. Nadia Volf nous offre dans ce texte intimiste, comme un souffle, la transmission de son savoir et crée un pont invisible entre le monde millénaire et symbolique des savoirs ancestraux et l'exigence de la science moderne. Un récit initiatique qui éclaire autant qu'il apaise, et qui invite chacun à retrouver en lui la force invisible de guérison. Nadia Volf est docteure en médecine, docteure en sciences et responsable pédagogique du diplôme interuniversitaire de l'acupuncture scientifique dans les universités Paris-Saclay et Lyon 1. Conférencière internationale, invitée notamment à l'Université Harvard, elle est également membre de l'Association Scientifique des Médecins Acupuncteurs de France et de l'Ecole Française d'Acupuncture, ainsi que de l'American Academy of Medical Acupuncture. Elle est l'auteure de Nourrir sa force de vie et de La Bible de l'acupuncture et des points d'énergie aux éditions Leduc.