Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

L'Art invisible de la guérison

Dr nadia Volf, Nadia Volf, Isabelle Godiveau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si cette souffrance n'était pas là pour me briser... mais pour me réveiller ? " C'est cette question essentielle, voire existentielle, qui conduit le Dr Nadia Volf sur son chemin de guérison et de transformation. Dans cet ouvrage, le médecin et scientifique de renommée internationale se livre comme jamais auparavant et révèle, pour la première fois, sa rencontre décisive avec l'acupuncture à travers les yeux et les mains de Maria, la praticienne visionnaire qui changera sa vie. Dès lors, décoder le langage secret du corps, écouter chaque symptôme, retracer le chant de l'âme derrière la douleur va devenir la raison d'exister de Nadia Volf. Grâce à ce précieux ouvrage alliant spiritualité, réflexions personnelles et pratiques de l'acupuncture, découvrez : - un manuel de soin initiatique complet pour veiller sur votre corps et nourrir votre âme ; - le lien subtil entre douleurs physiques, émotions profondes et trajets de vie ; - les principaux points d'énergie à activer facilement grâce à des illustrations explicatives et précises ; - vos ressources profondes et votre propre pouvoir de guérison. Nadia Volf nous offre dans ce texte intimiste, comme un souffle, la transmission de son savoir et crée un pont invisible entre le monde millénaire et symbolique des savoirs ancestraux et l'exigence de la science moderne. Un récit initiatique qui éclaire autant qu'il apaise, et qui invite chacun à retrouver en lui la force invisible de guérison. Nadia Volf est docteure en médecine, docteure en sciences et responsable pédagogique du diplôme interuniversitaire de l'acupuncture scientifique dans les universités Paris-Saclay et Lyon 1. Conférencière internationale, invitée notamment à l'Université Harvard, elle est également membre de l'Association Scientifique des Médecins Acupuncteurs de France et de l'Ecole Française d'Acupuncture, ainsi que de l'American Academy of Medical Acupuncture. Elle est l'auteure de Nourrir sa force de vie et de La Bible de l'acupuncture et des points d'énergie aux éditions Leduc.

Par Dr nadia Volf, Nadia Volf, Isabelle Godiveau
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Dr nadia Volf, Nadia Volf, Isabelle Godiveau

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Acupuncture

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Art invisible de la guérison par Dr nadia Volf, Nadia Volf, Isabelle Godiveau

Commenter ce livre

 

L'Art invisible de la guérison

Dr nadia Volf, Nadia Volf

Paru le 23/10/2025

508 pages

Leduc.s éditions

39,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028534882
9791028534882
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.