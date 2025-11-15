Inscription
#Roman francophone

Meurtres dans le golfe du morbihan (coll. geste noir)

Philippe Tauveron

ActuaLitté
Au travers de deux voyages en Chine et en Ouzbékistan, Le Lecteur est impliqué dans une affaire dont le théâtre se déroule en Bretagne, dans le Golfe du Morbihan, à l'île d'Arz. Ainsi un corsaire Diwan Le Karrec y cacha un trésor, que seul un juste saura trouver. Le recteur de l'Ile d'Arz, Loan Le Karrec, un descendant du corsaire, et sa nièce, Diane, perceront le mystère et ils vous utiliseront, cher Lecteur, comme un intermédiaire. Vous serez impliqué, malgré-vous dans cette affaire. Le vecteur de cette histoire est la passion commune des personnages pour la "Route de la soie" Hélas, bien des prédateurs sont intéressés, et plusieurs meurtres seront commis. L'île d'Arz est en émoi et ses habitants se trouvent être les témoins privilégiés. L'inspecteur Yannic Le Divinec, de Vannes sera secondé par le célèbre commissaire suisse Arthus Gravelle et son ami, le commissaire Gérard Prunier de Tours, pour résoudre ces meurtres et trouver le trésor.

Par Philippe Tauveron
Chez La Geste

|

Auteur

Philippe Tauveron

Editeur

La Geste

Genre

Bretagne

Retrouver tous les articles sur Meurtres dans le golfe du morbihan (coll. geste noir) par Philippe Tauveron

Commenter ce livre

 

Meurtres dans le golfe du morbihan (coll. geste noir)

Philippe Tauveron

Paru le 06/10/2025

440 pages

La Geste

13,90 €

ActuaLitté
9791035329402
