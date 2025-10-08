Secrets d'Akasha

Cet ouvrage rassemble les messages canalisés par l'autrice en connexion avec les Guides, les Maîtres et les Enseignants d'Akasha. A la croisée du spirituel et du concret, ces enseignements offrent des clés de compréhension et d'évolution pour accompagner chacun sur son chemin. Les thèmes abordés touchent aussi bien aux questionnements du quotidien qu'aux interrogations plus profondes liées à nos croyances, à notre éducation ou à nos conditionnements sociétaux. Organisé autour d'une sélection de sujets, le livre peut se lire au gré de l'intuition : en choisissant un thème selon ses besoins du moment, ou en laissant le hasard guider. Chaque message entre en résonance avec différentes étapes de vie, apportant une guidance vivante et évolutive. Un ouvrage intemporel, à consulter et reconsulter comme un compagnon d'âme avec en fil conducteur : l'Energie d'Amour.