Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Secrets d'Akasha

Marie Frackowiak

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage rassemble les messages canalisés par l'autrice en connexion avec les Guides, les Maîtres et les Enseignants d'Akasha. A la croisée du spirituel et du concret, ces enseignements offrent des clés de compréhension et d'évolution pour accompagner chacun sur son chemin. Les thèmes abordés touchent aussi bien aux questionnements du quotidien qu'aux interrogations plus profondes liées à nos croyances, à notre éducation ou à nos conditionnements sociétaux. Organisé autour d'une sélection de sujets, le livre peut se lire au gré de l'intuition : en choisissant un thème selon ses besoins du moment, ou en laissant le hasard guider. Chaque message entre en résonance avec différentes étapes de vie, apportant une guidance vivante et évolutive. Un ouvrage intemporel, à consulter et reconsulter comme un compagnon d'âme avec en fil conducteur : l'Energie d'Amour.

Par Marie Frackowiak
Chez Hachette

|

Auteur

Marie Frackowiak

Editeur

Hachette

Genre

Esotérisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Secrets d'Akasha par Marie Frackowiak

Commenter ce livre

 

Secrets d'Akasha

Marie Frackowiak

Paru le 08/10/2025

240 pages

Hachette

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017342144
9782017342144
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.