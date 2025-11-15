Inscription
#Roman francophone

Saint-remy entre tradition et modernite

Claudine Béguier-Magne

A travers récits, témoignages et regards croisés, plongez dans la vie d'une commune où la douceur bucolique cohabite avec le désir d'adaptation à la modernité, où l'esprit de village se réinvente sans jamais se renier. Cet ouvrage vous invite à une immersion dans l'histoire et le quotidien de Saint-Rémy. Vous y découvrirez ses racines agricoles, son patrimoine jalonné d'anciennes bâtisses, ses fêtes traditionnelles où la convivialité est reine, mais aussi les nouvelles initiatives qui façonnent son avenir : rénovation des espaces publics, attrait croissant pour la préservation des espaces et les échanges avec le monde urbain voisin. Aux portes de Niort, dans le département des Deux-Sèvres, la commune de Saint-Rémy incarne l'alliance du passé et de l'avenir.

Chez La Geste

Poitou-Charentes

Paru le 16/10/2025

184 pages

29,90 €

9791035329334
