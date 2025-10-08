Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Alsace éternelle : des villages fleuris et fortifiés aux robustes maisons à colombages, des cigognes et des marchés de Noël... et toute la majesté de ses routes, " des crêtes " ... et des " vins " ! Sans oublier le dynamisme d'une région transfrontalière et européenne. Dans Le Routard Alsace, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (Grimper jusqu'au château du Haut-Koenigsbourg, flâner sur les marchés de Noël, suivre à vélo la magnifique Route Verte...), - des visites (cheminer sur la route des Crêtes, admirer la cathédrale de Strasbourg, se prendre pour un chevalier en allant visiter le château de Lichtenbeg...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 30 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir l'Alsace hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.