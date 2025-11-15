Estuaire de la gironde - carnet de voyage

La découverte de l'estuaire de la Gironde ! La plus grande embouchure d'Europe qui se déploie sur 75 kilomètres de long. Palette de paysages somptueux, l'estuaire alterne entre vignobles, marais, dunes, jusqu'aux falaises calcaires de Meschers à Mortagne-sur-Gironde. De Blaye à Royan puis de Soulac à Margaux, suivez le sentier des rives à travers son histoire humaine singulière, ses îles fluviales, ses architectures et ses paysages panachés en tournant les pages de ce carnet de voyage.