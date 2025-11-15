Inscription
#Roman francophone

Estuaire de la gironde - carnet de voyage

Gilles Kerlorc'h

ActuaLitté
La découverte de l'estuaire de la Gironde ! La plus grande embouchure d'Europe qui se déploie sur 75 kilomètres de long. Palette de paysages somptueux, l'estuaire alterne entre vignobles, marais, dunes, jusqu'aux falaises calcaires de Meschers à Mortagne-sur-Gironde. De Blaye à Royan puis de Soulac à Margaux, suivez le sentier des rives à travers son histoire humaine singulière, ses îles fluviales, ses architectures et ses paysages panachés en tournant les pages de ce carnet de voyage.

Par Gilles Kerlorc'h
Chez La Geste

|

Auteur

Gilles Kerlorc'h

Editeur

La Geste

Genre

Poitou-Charentes

Estuaire de la gironde - carnet de voyage

Gilles Kerlorc'h

Paru le 01/10/2025

88 pages

La Geste

20,00 €

ActuaLitté
9791035329280
