Saint Denis

Collectif

Saint-Denis. Regards croisés invite à découvrir la ville de Saint-Denis, immortalisée par cinq photographes entre 1975 et 2025. Tous y ont vécu ou y vivent encore, tous connaissent la ville et ses habitants, dans les moindres détails, loin des clichés véhiculés par les médias. Leurs images dévoilent une ville incroyablement diverse, contrastée, festive, travailleuse, rude aussi. Chaque photographie est bien plus qu'une simple image : c'est le fragment d'une mémoire collective, un morceau de l'identité commune des habitants de Saint-Denis. L'ouvrage a été réalisé grâce au fonds photographique du Journal de Saint-Denis, avec les photos de Marie-Pierre Lagarrigue, Yann Mambert, Gérard Monico, Anna Rouker et Pierre Trovel.

Chez Editions Tallandier

Ile-de-France

Paru le 23/10/2025

180 pages

25,00 €

9791021066946
