Patrimoine de bretagne - prosper merimee (coll. beau petit pays )

Jean-Noël Delétang

Le récit du parcours de Prosper Mérimée pour sauver et restaurer les monuments bretons. C'est en 1835 que Prosper Mérimée, inspecteur général des Monuments historiques, entreprend une grande tournée en Bretagne pour dresser le constat de l'état des monuments et pour mettre en chantier de nombreuses restaurations. Pour la première fois, l'administration centrale s'intéresse aux mégalithes comme aux ruines romaines, aux églises romanes comme aux chapelles gothiques et aux châteaux de cette province longtemps délaissée. Tout au long de sa mission jusqu'en 1860, Prosper Mérimée gardera intact le souvenir de son voyage d'étude et aura à coeur de suivre les dossiers bretons en faisant débloquer les crédits nécessaires.

Chez La Geste

Jean-Noël Delétang

La Geste

Pays de la Loire

Paru le 16/10/2025

336 pages

La Geste

25,00 €

9791035329273
