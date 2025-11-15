Inscription
#Roman francophone

Berry secret - quatre saisons

Daniel Bernard, Secyl Gilet

Un beau livre écrit à quatre mains, pour découvrir le Berry. Aujourd'hui en sillonnant ce pays secret, nul ne peut rester insensible aux ambiances d'un environnement particulier qui au fil des saisons se modifie, s'embellit, se transforme et s'assoupit avant de renaître. Chaque parcours dans ce pays discret rappelle des savoirs ruraux, des pages de George Sand ou des récits des conteurs traditionnels. Ainsi la tradition orale, la photographie et l'écrit se mêlent pour créer des émotions que la photographe Sécyl Gilet et l'ethno-historien Daniel Bernard ont ressenti en composant cet ouvrage.

Par Daniel Bernard, Secyl Gilet
Chez La Geste

|

Auteur

Daniel Bernard, Secyl Gilet

Editeur

La Geste

Genre

Centre, Val de Loire

Berry secret - quatre saisons

Daniel Bernard, Secyl Gilet

Paru le 16/10/2025

176 pages

La Geste

29,90 €

9791035329259
