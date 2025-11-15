Grandes affaires criminelles de la creuse

Les affaires criminelles les plus célèbres dans le département de la Creuse. Ce volume, qui propose une plongée dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine ne se complaira naturellement pas à la seule évocation d'horreurs indignes du genre humain. Il s'attachera à définir les causes précises du passage à l'acte mortifère, à brosser le portrait le plus objectif possible des meurtriers et meurtrières. Car chaque Homme est un assassin en puissance... Pour cela il s'appuiera autant que nécessaire, sur les minutes des procès. Sur la parole des bourreaux également.