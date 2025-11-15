Inscription
#Roman francophone

Grandes affaires criminelles de la creuse

François Tacot

Les affaires criminelles les plus célèbres dans le département de la Creuse. Ce volume, qui propose une plongée dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine ne se complaira naturellement pas à la seule évocation d'horreurs indignes du genre humain. Il s'attachera à définir les causes précises du passage à l'acte mortifère, à brosser le portrait le plus objectif possible des meurtriers et meurtrières. Car chaque Homme est un assassin en puissance... Pour cela il s'appuiera autant que nécessaire, sur les minutes des procès. Sur la parole des bourreaux également.

Par François Tacot
Chez La Geste

|

Auteur

François Tacot

Editeur

La Geste

Genre

Limousin

Grandes affaires criminelles de la creuse

François Tacot

Paru le 17/10/2025

240 pages

La Geste

20,00 €

9791035328962
