Le cheese book

Pourquoi certains cheeses puent-ils autant ? Peut-on vraiment manger la croûte ? Sommes-nous vraiment les rois du fromage ? Et comment fabrique-t-on un cheese ? Tant de questions entourent ce mystérieux morceau de lait caillé (parfois) si odorant et (toujours) si savoureux. Entre rigueur fromagère et vannes bien affinées, Fabrice Gepner vous guide dans un monde où la croûte se mange (parfois). Dévorez ce livre comme un bon claquos qui se mérite, et si vous avez encore faim, lancez-vous dans l'une des 25 recettes concoctées par des chefs et foodistas tous plus passionés par le chesse les uns que les autres. A lire avec les doigts plein de reblochon et l'esprit bien affûté.