Saint-paul-les-dax - des annees folles a nos jours

Qu'il s'agisse d'éléments bâtis, ruraux, industriels, paysagers ou bien de créations artistiques originales, ces témoins hérités du passé permettent de retracer l'histoire de la cité landaise. Village autrefois établi à la croisée de plusieurs routes commerçantes terrestres et fluviales, Saint-Paul-lès-Dax s'affirme au cours du XXe siècle comme l'une des principales agglomérations landaises. Profitant de la notoriété acquise par la station thermale voisine de Dax, cette campagnarde bourgade se pare dès la fin du XIXe siècle de belles villas combinées à de riants jardins d'agréments. Bâties pour des commanditaires aussi bien locaux qu'étrangers, ces éclectiques demeures portent la signature des plus réputés architectes du département (Levannier, Pomade, Prunetti, Fudji, Guichemerre...)