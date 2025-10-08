Inscription
Grands classiques Disney

Jérémy Mariez

ActuaLitté
Retrouve les magnifiques illustrations des plus grands classiques Disney dans cette version collector du livre de Jérémy Mariez. Chante dans l'air du vent avec Pocahontas, glisse le long des vagues avec Ariel ou ronronne en rythme avec les Aristochats. Tous tes personnages préférés sont rassemblés dans cet ouvrage collector, pour libérer ta créativité ! Choisis ton coloriage et réalise-le en suivant les codes couleurs et en remplissant les zones indiquées. Chaque scène à découvrir est présentée en recto des pages pour une qualité de coloriage optimale. Ce magnifique livre collector saura embellir ta bibliothèque !

Par Jérémy Mariez
Chez Hachette

|

Auteur

Jérémy Mariez

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

Grands classiques Disney

Jérémy Mariez

Paru le 08/10/2025

240 pages

Hachette

24,95 €

ActuaLitté
9782017312758
© Notice établie par ORB
