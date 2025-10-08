Retrouve les magnifiques illustrations des plus grands classiques Disney dans cette version collector du livre de Jérémy Mariez. Chante dans l'air du vent avec Pocahontas, glisse le long des vagues avec Ariel ou ronronne en rythme avec les Aristochats. Tous tes personnages préférés sont rassemblés dans cet ouvrage collector, pour libérer ta créativité ! Choisis ton coloriage et réalise-le en suivant les codes couleurs et en remplissant les zones indiquées. Chaque scène à découvrir est présentée en recto des pages pour une qualité de coloriage optimale. Ce magnifique livre collector saura embellir ta bibliothèque !