#Polar

A l'épreuve du vice

Alexandre Lollo

ActuaLitté
Carla Nolden, ex-profileuse tourmentée, s'installe à Liège pour se rapprocher de son fils. Lorsqu'une richissime héritière lui propose une étrange mission en échange de son aide, Carla accepte sans hésiter. Sa tâche : enquêter sur un fiancé suspect, au coeur d'un jeu de faux-semblants orchestré par une femme persuadée d'être en danger de mort. Mais ce qui commence comme une mission discrète dérape rapidement. Des secrets de famille enfouis, des drames à peine cicatrisés, des visages familiers aux intentions troubles... Et toujours, ce fil rouge : la quête de vérité, coûte que coûte. Dans une atmosphère lourde de tension et de non-dits, Carla devra affronter les fantômes du passé et plonger au coeur de la folie humaine. Jusqu'où ira-t-elle pour réparer ce qui a été brisé ?

Par Alexandre Lollo
Chez Empaj Editions

|

Auteur

Alexandre Lollo

Editeur

Empaj Editions

Genre

Thrillers

A l'épreuve du vice

Alexandre Lollo

Paru le 15/11/2025

Empaj Editions

21,00 €

ActuaLitté
9782931011478
