Dans un monde en constante évolution, la technologie est partout : intelligence artificielle, blockchain, 5G, objets connectés... Mais que signifient réellement ces termes ? 200 mots de la technologie propose une sélection claire et concise de 200 notions clés pour mieux comprendre les enjeux du numérique. La technologie transforme notre quotidien à une vitesse sans précédent. Des smartphones aux intelligences artificielles, elle façonne notre manière de communiquer, de travailler et même de penser. Chaque mot est expliqué simplement, accompagné d'un contexte d'usage ou d'une anecdote. Un outil idéal pour les curieux, les étudiants, ou les professionnels qui souhaitent maîtriser le vocabulaire d'aujourd'hui et de demain.