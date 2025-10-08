Oracle des Dragons Guides

Connectée à l'énergie des Dragons-Guides, Mona de Sa vous dévoile ses peintures vibratoires, véritables portails énergétiques. A chaque tirage, recevez une guidance unique de la part de ces Etres de Lumière Solaires et passez de l'intention au pouvoir créateur de la manifestation. Reliés à l'énergie du coeur, intégrez leurs messages pour élever vos vibrations et vivez une expérience de transformation intérieure. Ce coffret contient 38 cartes vibratoires illustrées accompagnées d'un livret de 128 pages, contenant les messages et protocoles de connexion aux Dragons-Guides.