Connectée à l'énergie des Dragons-Guides, Mona de Sa vous dévoile ses peintures vibratoires, véritables portails énergétiques. A chaque tirage, recevez une guidance unique de la part de ces Etres de Lumière Solaires et passez de l'intention au pouvoir créateur de la manifestation. Reliés à l'énergie du coeur, intégrez leurs messages pour élever vos vibrations et vivez une expérience de transformation intérieure. Ce coffret contient 38 cartes vibratoires illustrées accompagnées d'un livret de 128 pages, contenant les messages et protocoles de connexion aux Dragons-Guides.

Par Sa mona De
Chez Hachette

|

Auteur

Sa mona De

Editeur

Hachette

Genre

Esotérisme

Oracle des Dragons Guides

Sa mona De

Paru le 15/10/2025

128 pages

Hachette

28,00 €

Scannez le code barre 9782017267430
9782017267430
© Notice établie par ORB
