linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
#Beaux livres

Epices

Hachette Pratique

ActuaLitté
D'où vient le sumac ? Qu'est-ce qui différencie le macis de la muscade ? Quand ajouter le poivre pour en apprécier toute la complexité ? Quelles épices composent le ras el-hanout ? Cet ouvrage se propose de partir à la découverte des épices à travers leur(s) histoire(s), plus de 30 fiches instructives et 100 recettes savoureuses, du pad thaï aux fricassés tunisiens en passant par la rubarbe confite à la rose, pour apprendre à dompter votre étagère à épices et offrir à votre table tout un monde de saveurs.

Par Hachette Pratique
Chez Hachette

|

Auteur

Hachette Pratique

Editeur

Hachette

Genre

Sauces, épices

Epices

Hachette Pratique

Paru le 08/10/2025

320 pages

Hachette

35,00 €

ActuaLitté
9782017266150
© Notice établie par ORB
