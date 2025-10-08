D'où vient le sumac ? Qu'est-ce qui différencie le macis de la muscade ? Quand ajouter le poivre pour en apprécier toute la complexité ? Quelles épices composent le ras el-hanout ? Cet ouvrage se propose de partir à la découverte des épices à travers leur(s) histoire(s), plus de 30 fiches instructives et 100 recettes savoureuses, du pad thaï aux fricassés tunisiens en passant par la rubarbe confite à la rose, pour apprendre à dompter votre étagère à épices et offrir à votre table tout un monde de saveurs.