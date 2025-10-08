Le fabuleux livre de la mythologie

Un grand livre proposant 20 grands mythes du monde racontés et richement illustrés : mythologie égyptienne, grecque, nordique, mais aussi des contes (inuit, coréen, japonais, indien, russe), une histoire des 1001 Nuits, des chevaliers de la Table Ronde... 6 grands chapitres : au commencement, dieux et déesses, quêtes, mondes fantastiques, monstres et créatures mythiques, magie et ruse... Des récits de 3 doubles pages, avec des pages "focus" (les oeufs, les trésors, les créatures imaginaires, les talismans, etc.) Exemples de récits : Baba Yaga ; la boîte de Pandore ; le Quetzalcoatl ; la naissance de Krishna ; la légende d'Osiris ; les aventures de Sindbad le marin ; Thésée et le minotaure...