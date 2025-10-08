Inscription
#Album jeunesse

Le fabuleux livre de la mythologie

Emmanuelle Caussé, Stella Caldwell

ActuaLitté
Un grand livre proposant 20 grands mythes du monde racontés et richement illustrés : mythologie égyptienne, grecque, nordique, mais aussi des contes (inuit, coréen, japonais, indien, russe), une histoire des 1001 Nuits, des chevaliers de la Table Ronde... 6 grands chapitres : au commencement, dieux et déesses, quêtes, mondes fantastiques, monstres et créatures mythiques, magie et ruse... Des récits de 3 doubles pages, avec des pages "focus" (les oeufs, les trésors, les créatures imaginaires, les talismans, etc.) Exemples de récits : Baba Yaga ; la boîte de Pandore ; le Quetzalcoatl ; la naissance de Krishna ; la légende d'Osiris ; les aventures de Sindbad le marin ; Thésée et le minotaure...

Par Emmanuelle Caussé, Stella Caldwell
Chez Hachette

|

Auteur

Emmanuelle Caussé, Stella Caldwell

Editeur

Hachette

Genre

Grands textes illustrés

Le fabuleux livre de la mythologie

Stella Caldwell trad. Emmanuelle Caussé

Paru le 08/10/2025

160 pages

Hachette

24,95 €

9782017223573
© Notice établie par ORB
