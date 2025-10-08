Inscription
Guinness World Records Football

ActuaLitté
Le tout nouveau livre Guinness World Records entièrement consacré au football. La référence incontournable du ballon rond : un concentré d'exploits, de chiffres incroyables et de portraits de vos joueurs préférés détenteurs de records. Nos experts du ballon rond ont sélectionné pour vous : Les 100 plus grands records du football, couvrant le football masculin et féminin à travers le monde. Les meilleurs joueurs de tous les temps. Les équipes les plus titrés. Les matchs légendaires. Les buts les plus mémorables. VOUS TROUVEREZ AUSSI : - La chronologie de la Coupe du monde de la FIFA - Battez votre propre record ! - Le 11 de rêve version Hollywood - Arbitres & cartons rouges - Freestyle sous toutes les formes - Jeux vidéos de football

Chez Hachette

Guinness World Records, World recor Guinness

Hachette

Football

Guinness World Records Football

Paru le 08/10/2025

256 pages

19,95 €

9782017075196
